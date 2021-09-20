Санкт-Петербург, , 17:16 — REGNUM В Ленинградской области в связи с распространением COVID-19 ввели более строгие правила посещения учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Соответствующее ограничение было введено 20 сентября администрацией региона.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Посетить родственника в таких учреждениях может лишь один близкий по крови человек и то при условии, что он сможет предоставить один из документов: сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, справку о перенесенной болезни в течение последних полугода, отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не позднее 72 часов.

«Встречи необходимо организовать преимущественно на открытом воздухе, или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием СИЗ», — уточнили в обладминистрации.

По данным оперативного штаба, начиная с третьей декады сентября в Ленобласти наблюдается рост числа выявленных зараженных коронавирусом. Так, за минувшие сутки лабораторным путем инфекция была выявлена у 211 человек, что на пять зараженных больше, чем днем ранее и на 30 больше, чем неделей ранее. Наибольшее число зараженных было выявлено в городах Всеволожск (16), Кириши (15), Тихвин (12), Гатчина (11) и Выборг (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти заразились коронавирусом 66 889 жителей, из них 51 601 человек выписался, в том числе 84 — за минувшие сутки. Умерли от ковида 2444 жителя региона. За прошедшие сутки в области зарегистрирован еще один летальный исход.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в региональных ковидных стационарах развернуто 1369коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Из них свободны 253 (18,48%). На ИВЛ находятся 27 пациентов.

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