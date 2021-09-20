Сергиев Посад, Московская область, , 17:12 — REGNUM В Подмосковье в Сергиево-Посадском одномандатном округе № 125 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Сергей Пахомов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 45% голосов.

Следом за ним идет представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Мардасов с 14,46%. Замыкает тройку лидеров кандидат от КПРФ Татьяна Ордынская с 14,31%.

Читайте ранее в этом сюжете: Вячеслав Фетисов победил на выборах в Подольском одномандатном округе