Мурманск, 20 сентября, 2021, 17:08 — ИА Регнум. На борту атомного ледокола-музея «Ленин», стоящего в порту Мурманска, возникло возгорание, сообщает 20 сентября региональное управление МЧС.

Первый атомный ледокол «Ленин» (1959)

Пожар произошел в ходе ремонта жилой каюты на нижней палубе.

Возгорание было оперативно локализовано и потушено в 16:14 мск.

Люди и музейные экспонаты не пострадали.

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Напомним, в 2016 году первый в мире атомный ледокол «Ленин», сданный в эксплуатацию в 1959 году, получил статус памятника истории и культуры федерального значения.