Ново-Огарево, Московская область, 20 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Гибель людей в Перми — это большая беда — не только для семей погибших, но и для всей страны, заявил 20 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Перед комментариями по поводу итогов выборов в Госдуму глава государства высказался о стрельбе в пермском университете, которая утром 20 сентября, унесла жизни шести человек.

Владимир Путин «Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны».

Он отметил, что «это ужасное преступление» будет расследовано, «региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия», чтобы пострадавшие и семьи погибших не остались без помощи.