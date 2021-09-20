Киев, 20 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале текущего года вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Pixabay.com Рост ВВП

Об этом 20 сентября сообщила украинская государственная служба статистики.

При этом по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП Украины уменьшился на 0,7%.

Напомним, что в прошлом году во втором квартале из-за общенационального локдауна было зафиксировано наибольшее падение экономики. Тогда из-за введения максимальных ограничений ВВП обвалился на 11,2%.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 3,5% из-за неожиданно слабого второго квартала. Было заявлено, что результаты второго квартала гораздо хуже, чем все ожидали — только 5,4% роста ВВП (по предварительным данным) вместо прогнозируемых 7−8%.

Согласно госбюджету, в 2021 году правительство ожидает роста ВВП Украины на 4,1%. Власти страны не раз заявляли, что пока что не видят причин пересматривать этот прогноз.