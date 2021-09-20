Подольск, Московская область, , 17:03 — REGNUM В Подмосковье в Подольском одномандатном округе № 124 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 43,11% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Борис Иванюженков с 21,53%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Бондаренко с 7,05%.

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