Тбилиси, 20 сентября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, сам в прошлом известный футболист, считает, что Шота Арвеладзе был бы хорошим тренером национальной сборной Грузии по футболу. Каладзе заявил, что ему не понятен отказ Арвеладзе от руководства сборной.

Мельников Александр Каха Каладзе

Напомним, сборная Грузия под руководством французского тренера Вилли Саньоля крайне неудачно проводит отборочные матчи Чемипоната мира-2022. В пяти играх она потерпела четыре поражения и смогла набрать только одно очко.

«Конечно, у каждого человека есть возможность высказать своё мнение. Я был бы очень рад, если Арвеладзе стал бы тренером сборной. Насколько я знаю, Арвеладзе уже несколько раз получал предложения возглавить сборную, однако он отказывался, что чрезвычайно жаль», — отметил Каладзе.

Тбилисский мэр также сказал, что Федерация футбола Грузии уделяет особое внимание развитию инфраструктуры. «Нас крайне огорчили поражения нашей сборной, но с другой стороны мы довольны тем, что у нас была возможность попасть на Чемпионат Европы. Мы провели очень хорошие матчи, но в футболе всегда есть как успехи, так и неудачи. Жаль, что это так. Что касается же касается Федерации футбола, то я очень доволен её деятельностью. Самым слабым местом нашего футбола сейчас является плохая инфраструктура, и её развитие, несомненно, принесёт результаты в ближайшие годы, так как привлечёт молодых людей к занятию футболом. Им предоставится возможность играть на таких же футбольных полях, как и в развитых странах Европы», — резюмировал Каха Каладзе.