Ташкент, 20 сентября 2021, 16:53 — REGNUM Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко 20 сентября обсудили вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.
«В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-российской повестки дня, итоги реализации ранее достигнутых договоренностей, а также график предстоящих мероприятий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что достигнута договоренность о продолжении активной подготовки к запланированному визиту в Россию на высшем уровне.
Стороны обменялись мнениями по взаимодействию сторон в рамках международных и региональных организаций, рассмотрена текущая ситуация в регионе и перспективы ее дальнейшего развития, в том числе в свете последних событий в Афганистане.