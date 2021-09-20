Москва, 20 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на 2022 год продовольственного эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против России. Документ опубликован 20 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Archive.government.ru Путин подписывает указ

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Правительству России поручено в соответствии со своей компетенцией обеспечить осуществление мер, необходимых для реализации положений указа.

Напомним, Россия в августе 2014 года ввела запрет на импорт отдельных видов продовольственной продукции из США, Евросоюза и ещё ряда стран, которые ввели антироссийские санкции. По мере продления данных санкций российская сторона продлевает действие ответных мер.