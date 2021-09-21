21 сентября 2021, 13:38 — REGNUM В пресс-центре REGNUM проходит тридцать второе заседание Экспертного клуба «Регион».
Тема заседания: «Выборы-2021: итоги, интриги, региональные особенности»
- Конфигурация избранной Госдумы: в чём новизна?
- Интриги кампании: в чём заключались, как разрешились?
- Содержательное послание партий, агитация, дебаты: что дало эффект?
- Партии в регионах: технологии, методы, ресурсы. Кто и в каких субъектах провёл кампанию удачно?
- «Сшивка» думских, губернаторских и других выборов: где, кому и почему она удалась?
- Уровень политической конкуренции в одномандатных округах: насколько высок?
В заседании принимают участие:
Громский Алексей Анатольевич
представитель АПЭК в Новгородской области
Данилин Павел Викторович
генеральный директор Центра политического анализа
Еловский Дмитрий Сергеевич
генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
Жаров Максим Викторович
политолог
Журавлев Дмитрий Анатольевич
генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
Забродин Евгений Георгиевич
директор Фонда «Региональная политика»
Загребной Юрий Леонтьевич
главный редактор ИА «Моссовет»
Казанков Григорий Михайлович
политтехнолог, доцент МГУ им. Ломоносова
Климанов Владимир Викторович
директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
Курбангалеева Екатерина Шамильевана
директор АНО «НИЦ «Особое мнение»
Максимов Андрей Альбертович
руководитель компании «Максимов консалтинг»
Марков Сергей Александрович
директор Института политических исследований
Минтусов Игорь Евгеньевич
президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров «Никколо М»
Нейжмаков Михаил Игоревич
ведущий аналитик АПЭК
Орлов Дмитрий Иванович
председатель Экспертного клуба «РЕГИОН», генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия»
Поляков Сергей Валентинович
руководитель центра электоральных практик
Сучков Евгений Борисович
директор Института избирательных технологий
Приглашаем присоединиться к просмотру.