Москва, , 16:50 — REGNUM Российский Черноморский флот и войска Южного военного округа отреагировали на стартовавшие на Украине учения Rapid Trident с участием контингентов НАТО.

Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Порядка 10 тыс. российских военнослужащих задействованы в учениях, начавшихся в Крыму, Ростовской области, Чечне, и Южной Осетии, сообщает 20 сентября Южный военный округ.

«На территории ЮВО в учениях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации», — указано в сообщении пресс-службы ЮВО.

До 26 сентября в указанных регионах РФ будут проводиться батальонные и полковые тактические учения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее около 20 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Они проведут учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами.

Напомним, 20 сентября во Львовской области Украины начались учения Rapid Trident-2021, в которых примут участие около шести тыс. военнослужащих Украины, литовско-польско-украинской бригады, США и ряда стран НАТО.

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