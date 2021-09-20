Пермь, 20 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Пермском университете во время стрельбы погибли шесть человек, а не восемь, как утверждалось ранее. Об этом сообщает Следственный комитет.

Sledcom.ru Следственный комитет

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Цифра раненных осталась прежней. За медицинской помощью обратились 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР информировал о восьмерых погибших. Напомним, стрельба в вузе произошла утром 20 сентября.