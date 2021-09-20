Мурманск, 20 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В Мурманске на ледоколе «Ленин» произошло возгорание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Gov-murman.ru Атомный ледокол «Ленин»

Возгорание произошло 20 сентября 2021 года около 14 часов в одном из помещений на нижней палубе при производстве ремонтных работ. Возгорание ликвидировано, в результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, ледокол «Ленин» выведен из эксплуатации, на его борту расположены выставки об истории атомных ледоколов, развитии Северного морского пути, а также о промышленном освоении Северной Арктики.