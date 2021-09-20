Казань, 20 сентября, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Татарии под влиянием гребня северо-западного антициклона наблюдается холодная погода без осадков. В предстоящие сутки в республике возможны заморозки, сообщает 20 сентября пресс-служба регионального управления Росгидромета.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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По данным синоптиков, ночью и утром 21 сентября на территории Татарии местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 2 градусов. Небольшой дождь из-за близости теплого атмосферного фронта возможен в западных районах региона. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, ночью и утром 21 сентября в Башкирии температура воздуха может понизиться до —6°С, днем воздух может прогреться до +13°С. На некоторых автодорогах ночью и утром может быть туман и видимость до 500 метров.

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