Одинцово, Московская область, , 16:49 — REGNUM В Подмосковье в Одинцовском одномандатном округе № 122 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Денис Майданов. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 40,39% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Сергей Теняев с 19,06%. Замыкает тройку лидеров представитель партии ЛДПР Дмитрий Пархоменко с 6,51%.

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