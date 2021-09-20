Москва, 20 сентября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Долги более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны российским гражданам в рамках механизма внесудебного банкротства, заявил 20 сентября заместитель министра экономического развития страны Илья Торосовв интервью «Известиям».

Ccpixs.com Долги

Заявив, что «новый институт банкротства состоялся» и что механизм развивается нормальными темпами, Торосов сказал, что за первый год реализации упрощённой процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, причём по пяти тысячам была инициирована процедура внесудебного банкротства.

Для полутора тысяч обратившихся процедура банкротства полностью завершилась. Он добавил, что в разработанном МЭР законопроекте предлагается внести изменения в механизм внесудебного банкротства, а именно — скорректировать сумму долга до одного миллиона рублей.

Остальные, кто подавал обращения по упрощённой процедуре банкротства, ожидают: срок в шесть месяцев, по истечении которого они будут признаны освобождённым от обязательств, согласно представленному им списку долгов, ещё не истекли. Он добавил, что в общей сложности будет списано более 1,6 млрд рублей долгов.