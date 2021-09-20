Мурманск, 20 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис направил главе Пермского края Дмитрию Махонину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Мы не сможем вернуть жизнь погибшим, но сегодня наш долг — сплотиться в абсолютной непримиримости, прежде всего, к идеологии насилия в любых её формах. Уверен, твёрдая и однозначная позиция общества, широкие превентивные меры, личная ответственность и бдительность каждого гражданина способны навсегда выкорчевать в нашей стране корни террора», — говорится в тексте телеграммы.

Напомним, 20 сентября вооружённый преступник, по предварительным данным — студент ПГНИУ, открыл огонь на территории кампуса и учебного корпуса университета. В результате стрельбы восемь человек погибли, 28 пострадали.