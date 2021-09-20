Москва, , 16:42 — REGNUM И с политической, и с экономической точки зрения Нур-Султан становится по-настоящему удобным городом для жизни, пришли к выводу участники онлайн-презентации специального доклада аналитического журнала «Эксперт», о которой пишет издание «Аргументы недели».

Нур-Султан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аналитический журнал «Эксперт» провел презентацию специального доклада, посвященного масштабному национальному проекту по переносу столицы Республики Казахстан. Ведущий онлайн-мероприятия, к участию в котором были приглашены несколько признанных экспертов, тележурналист Максим Митченков подчеркнул, что состоявшийся в 1997 году перенос столицы Казахстана придал мощный импульс модернизации всей страны. Он отметил, что менее чем за четверть века Нур-Султан стал современным мегаполисом, общественно-политическим, научным, культурным центром и обрел заметный вес на международной арене.Посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев рассказал, что идея о переносе столицы была озвучена в 1994 году первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, и её удалось воплотить в реальность всего в течение трех лет. Он отметил, что Нур-Султан стал центром Евразийского пространства, где проходят различные форумы, конгрессы и другие мероприятия международного значения.«За небольшое время город превратился, по сути дела, в эпицентр глобальной интеграции безопасности и миротворчества. Наши конструктивные инициативы в области безъядерного мира, справедливого миропорядка способствовали избранию Казахстана непостоянным членом совета безопасности ООН и председательству в этой авторитетной организации», — подчеркнул Ермек Кошербаев.По его мнению, одним из самых значимых событий в истории страны с экономической точки зрения стало проведение выставки «ЭКСПО-2017», которое позволило открыть для Казахстана новые горизонты инновационного развития. Он напомнил, что после проведения «ЭКСПО-2017» в Нур-Султане был создан Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который стал одним из драйверов развития экономики целого региона.Партнёр инвестиционной компании «Movchan's Group» Рафаэль Нагапетьянц подчеркнул, что для резидентов МФЦА имеет важное значение удачное геополитическое расположение новой столицы и «очень хорошая структура экономики Казахстана».«Для западных инвесторов, куда бы они ни инвестировали, им совершенно однозначно нужна была большая, хорошая, организованная, правильная, по английскому праву, с английским судопроизводством, точка входа. То есть, Казахстан — исключительно привлекательный хаб развития, и не только региональный», — считает Рафаэль Нагапетьянц.Ведущий мероприятия Максим Митченков подчеркнул, что в настоящее время участниками МФЦА является уже почти тысяча компаний из более чем 50 стран мира.Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что ставшему в довольно короткие сроки городом-миллионником Нур-Султану с течением времени приходится сталкиваться с новыми вызовами.«По итогам прошлого года, несмотря на локдаун, Казахстан привлёк, через в том числе возможности Международного финансового центра «Астана», практически на 30% больше иностранных инвестиций, чем это было до этого периода. И мы по рейтингу конференции ООН по торговле и развитию ЮНКТАД заняли 1-е место в регионе», — рассказал Кайрат Келимбетов.По его словам, созданная в Нур-Султане инфраструктура хорошо отвечает тренду взаимодействия между двумя крупнейшими экономиками — Европейским союзом и Китаем.«Понятно, что через Россию и Казахстан они взаимодействуют сухопутным способом. И здесь нам было очень важно предоставить соответствующую инфраструктуру. Казахстан построил несколько тысяч километров железных и автомобильных дорог. В целом, с Китаем сейчас идет активное взаимодействие, в том числе и через российские порты с выходом на порты Западной Европы. Это одно такое большое направление. И в этой связи финансовый центр, экономический центр естественно напрашивался в том месте, где мы сегодня работаем», — отметил управляющий МФЦА.Федеральный эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин сообщил, что согласно новому генплану, предполагается увеличение населения Нур-Султана до двух миллионов человек.«И я думаю, это произойдёт, это может произойти, потому что, как мы знаем, люди сегодня хотят жить в городах, потому что они живут ближе к инфраструктуре, ближе к рабочим местам», — подчеркнул эксперт.Один из авторов доклада о переносе столицы Казахстана — специальный корреспондент журнала «Эксперт» Алексей Щукин — признался, что сравнивал строительство Нур-Султана с появлением многих новых городов в Китае, Индии, Малайзии, Индонезии и на Ближнем Востоке. По его словам, международный опыт показывает, что новый город способен стать драйвером развития экономики, может быть мощным инструментом привлечения инвестиций и новых технологий.«И вообще, происходит битва за будущее: если в пятом технологическом укладе, в котором мы сейчас живём, локомотивом является цифровизация, сейчас складывается шестой технологический уклад, и понятно, что в нём на первый план начинают выходить биотехнологии, новая медицина. Но, судя по всему, новые урбанистические технологии так же будут закладываться, и новые города — это такие, экспериментальные площадки», — считает Алексей Щукин.Участники мероприятия пришли к общему мнению, что и с политической, и с экономической точки зрения Нур-Султан становится по-настоящему удобным городом для жизни, и у него большое будущее».