Люберцы, Московская область, , 16:40 — REGNUM В Подмосковье в Люберецком одномандатном округе № 121 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,8% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Олег Емельянов с 19,43%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Журавлев с 8,42%.

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