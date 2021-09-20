Люберцы, Московская область, 20 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Подмосковье в Люберецком одномандатном округе № 121 на выборах в Госдуму победил кандидат от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Такие результаты голосования приводит 20 сентября Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от ЕР набирает 44,8% голосов.

Следом за ним идет кандидат от КПРФ Олег Емельянов с 19,43%. Замыкает тройку лидеров представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Журавлев с 8,42%.