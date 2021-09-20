Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Сотрудник полиции Санкт-Петербурга при помощи выстрела из табельного оружия обезвредил вооруженного ножом злоумышленника, совершившего грабёж на АЗС.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу

Как сообщили 20 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в воскресенье, 19 сентября, около 22:50 у дома 116 по улице Будапештской 37-летний полицейский, находившийся при исполнении служебных обязанностей, заметил двух работниц АЗС и мужчину, размахивающего ножом. Позже выяснилось, что мужчина похитил на АЗС несколько банок напитка и пытался скрыться, а сотрудницы станции хотели его остановить.

Полицейский потребовал от гражданина прекратить противоправные действия, но злоумышленник стал ему словесно угрожать и попытался напасть, замахнувшись ножом.

«На основании закона «О полиции» сотрудник полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. Обезвредив его, полицейский оказал раненому необходимую помощь и вызвал медицинских работников. Налетчика госпитализировали в медицинское учреждение», — рассказали в Главке МВД.

Злоумышленник оказался 42-летним ранее судимым жителем Петербурга. По факту нападения на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа.