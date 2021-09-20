Москва, 20 сентября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Пик восстановительного экономического роста пройден и в мире, и в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал данные агентства «Блумберг», согласно которым фондовый рынок в РФ растет внушительными темпами.

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«Конечно, оптимизма на главных мировых фондовых площадках хоть отбавляй, но все уже точно понимают, что пик восстановительного роста компаний пройден и далее никаких чрезвычайно положительных новостей ждать не приходится, — сказал Ордов. — В России по результатам августа фиксируется резкое торможение экономики, и до конца года этот эффект станет отчетливей проявляться в «охлаждении» экономической активности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, быстрое восстановление экономики России придает уверенность инвесторам.