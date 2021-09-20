Сыктывкар, 20 сентября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 229 случаев COVID-19, после перенесенного заболевания выздоровели 38 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 84 случая, Ухте — 43, Усть-Вымском районе — 12, Ижемском районе и Усинске — по 10. Под медицинским наблюдением находятся 7263 человека.

Официально в республике подтверждён 1631 случай летального исхода у пациентов с коронавирусом, трое из них скончались накануне, 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 19 744 носителей коронавиурса.