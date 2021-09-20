Минск, , 16:32 — REGNUM Объявляя 20 сентября о назначении новых чиновников местных органов власти, Александр Лукашенко заявил о проведении референдума по изменению конституции, подчеркнув: «У каждого свои будут функции, но цель будет одна». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.«Председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется, конечно, нелегко. Впереди у нас референдум. Нам придется проводить его, убеждать людей, хотя напрягаться мы особо не будем. Мы просто людям расскажем, какие перемены нас ждут в связи с изменением Конституции, чтобы нас не упрекнули, что мы тут удерживаем дико власть посиневшими руками, как я часто говорю, и вот под себя делаем эту Конституцию. Никто под себя ничего делать не собирается. Как обещали, так проведем референдум», — заявил Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если мы хотим поддержки со стороны населения, со стороны белорусского народа, так надо работать с народом. Вот такие вот задачи», — сказал Лукашенко.

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Напомним, во время президентской кампании 2020 года Александр Лукашенко публично обещал провести местный референдум в Бресте и общереспубликанский референдум по изменению конституции. После президентской кампании он отказался проводить местный референдум, возмущавшиеся нарушением экологических норм брестские гражданские активисты были арестованы. В 2021 году Лукашенко собрал своих сторонников в очередную «конституционную комиссию», которая заседала келейно и к сентябрю представила свои наработки несменяемому руководителю постсоветской республики.