Вашингтон, 20 сентября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Алехандро Майоркас, глава Министерства внутренней безопасности США, призвал гаитянских мигрантов не ехать в Штаты после того, как более 12 тыс. мигрантов разбили лагеря под мостом в Дель-Рио, штат Техас. Об этом 20 сентября сообщает Miami Herald.

World Travel & Tourism Council Алехандро Майоркас

«Мы очень обеспокоены тем, что гаитяне, которые выбирают путь нелегальной миграции, получают дезинформацию — о том, что граница открыта или что они могут получить статус временной защиты, несмотря на то, что они прибывают намного позже даты, когда наступает крайний срок для получения статуса TPS», — сказал Майоркас журналистам во время телефонной конференции.

В данный момент на границе со штатом Техас находится более 12 тыс. мигрантов и просителей убежища. США намерены выслать многих мигрантов, расположившихся у моста в Дель-Рио, говорится в сообщении.

Начиная со среды, 23 сентября, ежедневно будут вылетать семь рейсов для депортации мигрантов, сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника, не уполномоченного обсуждать этот вопрос публично.

Рейсы будут отправляться из Сан-Антонио, но власти могут добавить в список Эль-Пасо, сказал чиновник.

Ранее один из мигрантов по имени Мондезир Сириен, рассказал для Reuters, что он потратил около $15 тыс., чтобы уехать из Гаити в США.