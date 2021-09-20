Пенза, 20 сентября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Образовательные организации Пензенской области в год культурного и духовного наследия получили для учеников третьих классов новый «Культурный дневник школьника». Как сообщает региональное министерство образования, он предназначен для того, чтобы помочь школьникам и их родителям сохранить в памяти увлекательные путешествия, выставки, представления и другие культурные события.

Pnzreg.ru «Культурный дневник школьника»

Дневник состоит из множества разделов. В конце каждого из них есть информация о культурных мероприятиях, которые школьник вместе с родителями смогут посетить. Также дневник знакомит учащихся с культурными проектами их ровесников, публикует фотографии с различных мероприятий и проектов.

В государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» 24 сентября состоится презентация «Культурного дневника школьника Пензенской области».

Проект «Культурный дневник школьника» появился в регионе в 2014 году. В 2018 году все учащиеся Пензенской области со 2 по 8 класс, а также ученики 10 классов получили «Культурный дневник».

ИА REGNUM напоминает, ученики вторых-пятых классов получили в сентябре «Дневник школьника Пензенской области». В этом году выпуск посвятили Году науки и технологий.

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