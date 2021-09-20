Сыктывкар, 20 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Коми 47-летний мужчина расстрелял четырех человек, один из них погиб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском Следкоме.

(сс) jasongillman Ружье

Трагедия произошла в ночь на 18 сентября в частном доме в Корткеросском районе. От полученного огнестрельного ранения на месте происшествия скончалась 54-летняя сестра подозреваемого. Трое человек госпитализированы. Сообщается, что после содеянного преступник свел счеты с жизнью.

По данным Следкома, подозреваемый злоупотреблял спиртным, нигде не работал.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 сентября на территории Пермского государственного научного исследовательского университета совершено массовое убийство. Стрелком оказался студент.