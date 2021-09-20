Алма-Ата, Казахстан, 20 сентября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Пять человек погибли от огнестрельных ранений в городе Алма-Ате (Казахстан), передаёт Sputnik.

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Уточняется, что стрельбу открыл мужчина 1967 г.р., которого пришли выселять из его дома. Он начал стрелять: погибли двое гражданских, а также двое сотрудников полиции и один судебный исполнитель.

Инцидент произошёл в 17:20 (время местное) в микрорайоне Акбулак. Стрелявшего задержали, расследуется уголовное дело.