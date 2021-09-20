Томск, 20 сентября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 84 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 сентября в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области коронавирус выявлен у 42 745 человек. Выздоровел 35 961 житель региона, в том числе 62 — за сутки.

Напомним, 19 сентября в регионе выявили 85 носителей коронавируса, выздоровели 54 человека.