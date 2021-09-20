Москва, 20 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Инвесторы, не обладающие достаточным уровнем финансовой грамотности, могут столкнуться с мошенниками, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Мадрид Ибрагимов.

Анна Красноперова Инвестиции

По его словам, интерес населения к инвестированию растёт, однако для человека, не имеющего достаточный уровень финансовой и юридической грамотности, инвестиции могут оказаться очень рискованным предприятием.

«Во-первых, даже при вложении средств в обычные инвестиционные фонды, в ценные бумаги, стартапы есть высокий шанс потерять свои деньги. Во-вторых, не менее вероятен и более печальный исход — столкнуться с мошенниками. Решая вложить средства в инвестиционную компанию или фонд, в первую очередь надо проверить факт наличия юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации. Например, у печально известной компании Finiko его не было. Во-вторых, компания должна обладать разрешением (лицензией) финансового регулятора — Банка России — на осуществление подобной деятельности. Наличие этой лицензии — гарантия того, что хотя бы часть деятельности компании осуществляется «в белую» и что регулятор проводит ее проверки. В-третьих, должно насторожить обещание огромных процентов: благотворителей в инвестиционных фондах нет и фантастические проценты никто никому платить не будет. Если названный размер процентов сильно отличается от среднего по рынку, это первый повод для подозрений. Скорее всего, вас обманут либо с процентами, либо, в худшем случае, вы вообще не увидите своих денег. В-четвертых, нужно получить у компании внятную информацию относительно того, где она берет деньги на выплату процентов вкладчикам. Представители финансовых пирамид ответить на этот вопрос не смогут», — рассказал эксперт.

Ибрагимов отметил, что сейчас достаточно популярным направлением вложений стали криптовалюты.

«Людям, не знакомым с криптовалютным рынком, лучше сначала ознакомиться с ним, почитать соответствующую литературу, посоветоваться с грамотными специалистами, и только затем предпринимать какие-то действия по инвестированию своих средств в криптовалюту. При этом стоит изучить и российское законодательство: криптовалютные операции в России до сих пор находятся под угрозой полного запрета. Соответственно, возможны самые разные риски в связи с вложениями своих средств в криптовалюту. Также стоит очень внимательно относиться к компаниям, осуществляющим управление вашими средствами. Часто мошенники действуют под видом брокеров и брокерских компаний. Если вы решаете сотрудничать с такой компанией, опять же тщательно проверьте ее, уточните все ее данные, ознакомьтесь с историей компании, почитайте отзывы, и только затем принимайте решение об инвестировании», — посоветовал адвокат.