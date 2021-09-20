Ярославль, 20 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. На новогоднее украшение Ярославля и уже прошедший день города предлагается дополнительно выделить 16,6 миллиона рублей из средств городского бюджета. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

City-yaroslavl.ru Новогоднее украшение Ярославля

Вопрос обсуждался на бюджетной комиссии муниципалитета Ярославля. Тему подняла депутат Наталия Бобрякова, утверждающая, что деньги на новогодние украшения стабильно выделаются каждый год, хотя их можно было бы потратить на иные цели.

«Сегодня это похоже на пир во время чумы. Я считаю, что день города в сентябре горожанам не сильно нужным был. Особенно в условиях пандемии. У нас у города не хватает средств, чтобы аварийные деревья спилить, а при этом мы здесь увеличиваем на такую приличную сумму на Новый год. Вы меня, коллеги, извините, но сколько я здесь депутат, я каждый год слышу о приобретении новых гирлянд и нового праздничного оборудования», — сказала Наталия Бобрякова.

Депутату ответила директор «Агентства по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» Ирина Марченко. По ее словам, деньги пойдут в том числе при приобретение гирлянд, которые заменят купленные в 2015—2016 годах. Смета на их приобретение у мэрии готова, предполагается потратить 7 миллионов. Что касается чумы, то тут коллеги Наталию Бобрякову не поддержали.

«Всё-таки с заявлением про пир во время чумы не согласен, потому что есть направления принципиальные. Если бы мы там начали проводить праздничные мероприятия в День взятия Бастилии, то тогда можно было бы пример приводить», — сказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

На заседание муниципалитета 22 сентября в мэрии пообещали предоставить информацию о бюджетных тратах на новогоднее украшение Ярославля за последние 4 года.