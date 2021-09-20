Минск, 20 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Как бы ни было тяжело России в период санкций, она может помочь Белоруссии в развитии отношений с Бразилией. Об этом 20 сентября в Минске заявил Александр Лукашенко, объявляя о назначении нового белорусского посла в Бразилию.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Назначив Сергея Лукашевича белорусским послом в Федеративной Республике Бразилия, руководитель постсоветской республики заявил, что рассчитывает на поддержку России. В официальном сообщении приводятся слова Лукашенко: «МИД должен помочь. Тут и через Россию, в БРИКС — через эту организацию. Россияне могут помочь по многим направлениям, особенно в Бразилии и особенно сейчас, когда в общем-то они стараются нам помочь в этот санкционный период. И для них тяжелый период, и для нас это нелегко. Но, как видите, справляемся. Думаю, справимся. И Бразилия в этом списке должна быть одним из основных государств, за счет чего мы сможем стабильно себя здесь чувствовать».

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Говоря о Бразилии, он сказал: «Мощнейшее огромное государство. И нам надо расширять свое присутствие там. Хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно».