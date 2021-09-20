Липецк, 20 сентября 2021, 16:19 — REGNUM Медиацентр избирательной комиссии Липецкой области 19 сентября посетил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. Как сообщает ИА REGNUM, глава области ответил на вопросы журналистов.
В течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — Медиацентр освещал голосование на выборах депутатов Госдумы и Липецкого облсовета. За это время спикерами стали организаторы выборов, общественники, эксперты и рядовые избиратели, которые делятся мнением об участии в голосовании.
Также в программе работы Медиацентра были телемосты с избирательными участками Липецка и районов области. По мнению организаторов, это помогает сделать процесс голосования максимально открытым. После закрытия избирательных участков в центре прошёл круглый стол с представителями политических партий, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы и Липецкого областного совета.
Игорь Артамонов высоко оценил организацию в регионе процесса голосования и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в условиях пандемии. Руководитель области также подчеркнул, что регистрируется неплохой уровень явки на избирательные участки.
Известно, что в Липецкой области более 25 тысяч жителей воспользовались механизмом «Мобильный избиратель».
Также Игорь Артамонов считает, что трехдневное голосование комфортно для людей, которые могут выбрать наиболее удобное для себя время.