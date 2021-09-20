Липецк, 20 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Медиацентр избирательной комиссии Липецкой области 19 сентября посетил руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. Как сообщает ИА REGNUM, глава области ответил на вопросы журналистов.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

В течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября — Медиацентр освещал голосование на выборах депутатов Госдумы и Липецкого облсовета. За это время спикерами стали организаторы выборов, общественники, эксперты и рядовые избиратели, которые делятся мнением об участии в голосовании.

Также в программе работы Медиацентра были телемосты с избирательными участками Липецка и районов области. По мнению организаторов, это помогает сделать процесс голосования максимально открытым. После закрытия избирательных участков в центре прошёл круглый стол с представителями политических партий, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов Госдумы и Липецкого областного совета.

Игорь Артамонов высоко оценил организацию в регионе процесса голосования и соблюдения санитарно-эпидемиологических мер безопасности в условиях пандемии. Руководитель области также подчеркнул, что регистрируется неплохой уровень явки на избирательные участки.

«Как всегда активно идут голосовать жители районов Липецкой области, — сказал Игорь Артамонов. — К тому же сейчас есть возможность сделать выбор с помощью электронных средств, и многие этим пользуются».

Известно, что в Липецкой области более 25 тысяч жителей воспользовались механизмом «Мобильный избиратель».

Также Игорь Артамонов считает, что трехдневное голосование комфортно для людей, которые могут выбрать наиболее удобное для себя время.

«Я, например, проголосовал в первый день, а в субботу сходил в лес за грибами», — рассказал Артамонов.