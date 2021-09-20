Астрахань, 20 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Астраханской области 20 сентября подтверждено 210 новых случаев заражения коронавирусом — на 19 меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 57 тыс. 905 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 799 человек.

За весь период 1606 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,88.