Техас, США, , 19:42 — REGNUM Пограничная служба США в Техасе обнаружили 49 мигрантов без документов, спрятанных в тракторном прицепе, сообщает 20 сентября Fox News со ссылкой на официальные лица.

Мигранты

Агенты пограничного патруля задержали водителя трактора в четверг, 16 сентября, во время проверки на иммиграционном контрольном пункте, говорится в заявлении Таможенной и пограничной службы США (CBP). Агенты проверили прицеп и обнаружили 49 мигрантов из Бразилии, Эквадора, Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, Мексики и Перу, спрятавшихся внутри прицепа.

Отметим, что в другой части Техаса в Дель-Рио на прошлой неделе мигранты разбил лагерь под мостом. При этом число преимущественно гаитянских мигрантов, расположившихся в убогих условиях под мостом, приближается к 15 тыс.

Напомним, что с тех пор, как администрация президента США Джо Байдена вступила в должность, Штаты столкнулись со всплеском миграции, который достиг максимума в 200 тыс. человек за месяц в июле и августе. Белый дом винит в миграционном кризисе экс-президента США Дональда Трампа.

Между тем, республиканцы возлагают вину за хаос на границе на Байдена, который отменил ряд иммиграционных законов времен Трампа.