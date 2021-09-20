Тамбовский губернатор поблагодарил жителей за поддержку на выборах
Тамбов, 20 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах, прошедших 17−19 сентября, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
По его словам, «результат важных для региона и всей страны выборов-2021 — уверенная и убедительная победа».
По словам губернатора, жители Тамбовской области проявили активность, придя на избирательные участки, и выразили свою гражданскую позицию, выбрав команду профессионалов, лидеров в своей отрасли — тех, кто способен сделать нашу жизнь лучше.
Он подчеркнул, что выборы прошли легитимно, открыто и прозрачно — за работой избирательных участков следили посредством центра общественного видеонаблюдения: процесс мог наблюдать любой избиратель. В течение всех трех дней был обеспечен высокий организационный уровень процедуры голосования.
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