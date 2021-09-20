Тамбов, 20 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил жителей региона за поддержку на выборах, прошедших 17−19 сентября, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

«Мы вместе! Есть результат!» — девиз, в соответствии с которым живет Тамбовская область, и слоган нашей, теперь уже завершившейся, избирательной кампании», — написал Александр Никитин на своей странице в Facebook.

По его словам, «результат важных для региона и всей страны выборов-2021 — уверенная и убедительная победа».

«Победа «Единой России»: свыше 58% голосов — несомненное и красивое лидерство. Результаты превышают цифры 2016 года, а, значит, доверие есть, и оно увеличивается. Победа по явке — проголосовало почти 62% населения региона: мы ощущаем поддержку каждого», — уверен руководитель региона.

По словам губернатора, жители Тамбовской области проявили активность, придя на избирательные участки, и выразили свою гражданскую позицию, выбрав команду профессионалов, лидеров в своей отрасли — тех, кто способен сделать нашу жизнь лучше.

«В рамках кампании кандидаты провели более 10 тыс. встреч, решили свыше 50 тыс. проблемных вопросов. Уже сегодня выстроен качественный и продуктивный диалог с жителями области, а это основа работы депутатов новой Думы», — считает Александр Никитин.

Он подчеркнул, что выборы прошли легитимно, открыто и прозрачно — за работой избирательных участков следили посредством центра общественного видеонаблюдения: процесс мог наблюдать любой избиратель. В течение всех трех дней был обеспечен высокий организационный уровень процедуры голосования.

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«Уважаемые жители Тамбовской области! Дорогие земляки! Искренне благодарю за слаженную работу наблюдателей и сотрудников правопорядка, представителей избиркомов и территориальных комиссий, кандидатов, волонтеров и, конечно, главных героев выборов — избирателей. Спасибо всем за активность и единение! Когда мы вместе, есть результат!» — обратился Александр Никитин к жителям региона.