Иерусалим, 20 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог передал свои глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину и всему российскому народу после нападения на университет в Перми.

kropekk_pl Убийство

Об этом Ицхак Герцог сообщил 20 сентября на своей странице в Twitter.

«Глубоко потрясен и опечален массовым убийством, совершенным в Пермском университете в России. Мои помыслы с ранеными, уцелевшими, семьями невинных жертв. От имени народа Израиля я выражаю наши глубочайшие соболезнования президенту Путину и российскому народу», — написал Герцог.

Канцелярия президента Израиля сообщает, что дипломатический советник президента страны «передал соболезнования президента послу РФ в Израиле Анатолию Викторову».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в результате вооруженного нападения на один из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета погибли шесть человек, еще 28 пострадали.