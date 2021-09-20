Тамбов, 20 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области 20 сентября подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 42 тыс. 405 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 40 тыс. 358 пациентов, в том числе 25 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 858 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.