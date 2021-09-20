Архангельск, 20 сентября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В избирательную комиссию Архангельской области в дни выборов поступило 12 жалоб и заявлений. Об этом на пресс-конференции сообщил глава избиркома Андрей Контиевский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

«В основном они поступали уже в дни голосования. Буквально вчера рассматривали две жалобы: одна из них касалась размещения агитационных материалов в сети интернет, вторая — работы комиссий на 146 и 147 избирательных участках. Все остальные жалобы в основном касались агитационных материалов. На данный момент каких-либо жалоб и заявлений, ставящих под сомнение проведенную избирательную кампанию, у нас нет», — рассказал Контиевский.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам выборов, голоса жителей Архангельской области на думских выборах распределились следующим образом: «Единая Россия» — 32,22%, КПРФ — 18,7%, ЛДПР — 12,93%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 11,17%, «Новые люди» — 9,68%.