Саратов, 20 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В Саратовской области для пациентов с коронавирусной инфекцией развернут дополнительные места. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Как и ожидалось, с приходом осени число случаев заражения COVID-19 возросло, наибольший прирост ежесуточно фиксируется в Саратове, пояснил вице-губернатор.

«Благодаря оперативному решению, принятому на федеральном уровне, на базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета будут развернуты 300 дополнительных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией», — отметил Бусаргин.

Медучреждение необходимо оперативно подготовить, включая персонал и оборудование. Первоочередная задача, подчеркнул спикер, замедлить распространение инфекции и защита наиболее уязвимого населения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии по состоянию на 20 сентября подтверждено 85 822 заражения коронавирусом. Выздоровели всего 78 408 человек. В Саратове за прошедшие сутки зарегистрировали наибольшее число заболевших — 103 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 92 человека, 37 — в возрасте до 20 лет.

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