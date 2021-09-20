Москва, 20 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Основным фактором, который может изменить положение криптовалют, — это ужесточение государственного регулирования этого рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что биткоин подешевел на 5%.

Steven Millstein Биткоин

«Биткоин опять взял курс на снижение после нового локального максимума, когда инвесторам удалось зафиксировать прибыли. Если рассматривать ближайшую перспективу, то курс биткоина будет держаться в пределах 45−47 тыс. долларов. К таким качелям в пределах 5% игроки уже давно привыкли. Основной фактор, который может существенно изменить направление торгов, — это ужесточение государственного регулирования рынка криптовалюты», — сказала Скрыль.

По ее словам, в дальнейшем при масштабном распространении официальных цифровых валют, в первую очередь цифрового юаня, судьба биткоина выглядит достаточно туманно.

«Неизвестно, выдержит ли он серьезную конкуренцию с государственными криптовалютами», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщалось ранее, 20 сентября биткоин подешевел на 5%.