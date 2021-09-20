Тбилиси, 20 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии обязана обеспечивать безопасность государства и, если нужно, вести скрытое наблюдение за разными людьми. С таким заявлением выступил перед журналистами 20 сентября мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Каха Каладзе

«Это происходит во всех странах. И наша служба должна быть на уровне. Они обязательно должны прослушивать тех, кого считают нужным», — отметил Каладзе.

На вопрос журналистов, касается ли это дипломатов из других стран, аккредитованных в Грузии, мэр Тбилиси ответил, что касается, если необходимо. Он подчеркнул, что наблюдение должно проводиться в рамках закона.

Напомним, в сентябре в интернет были выложены тысячи аудиозаписей, якобы тайной слежки за высокопоставленными священнослужителями ГПЦ, а также за политиками и журналистами, с которыми те общались. Среди записей есть разговоры священников с иностранными дипломатами, в том числе с послом Германии Хубертом Книршем. Он заявил, что это якобы является нарушением Венской конвенции.