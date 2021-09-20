Омск, 20 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 376 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 152 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в региональном оперативном штабе.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 80 790 носителей коронавируса, выздоровели 60 616 человек.

Жертвами COVID-19 в регионе стали ещё семь человек. Общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией — 2146 человек.

Напомним, 19 сентября в Омской области COVID-19 диагностировали у 372 жителей региона.