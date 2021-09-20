Москва, , 16:05 — REGNUM В результатах выборов итоги электронного голосования отражены корректно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, выступая в информационном центре ЦИК России.

Выборы-2021 Георгий Балаков © ИА REGNUM

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«Среди введённых протоколов все протоколы, связанные с дистанционным электронным голосованием, поступившие в систему ГАС «Выборы», корректно отражены в соответствующих территориальных комиссиях», — заявил Булаев.

По его словам, проблем с вводом протоколов по дистанционному электронному голосованию нет.

«Они введены, корректным образом отражены в результатах голосования по партиям и по кандидатам», — указал он.Электронное голосование на выборах проходило в Москве, в Севастополе, в Курской, Мурманской, Нижегородской, Курской, Ростовской, Ярославской областях. В Москве публикация результатов онлайн-голосования задержалась до утра. Объяснили техническими сложностями, которые повлекли необходимость перепроверить результаты.