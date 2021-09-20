Токио, 20 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Кандидат на пост председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), бывший министр юстиции Санаэ Такаити сообщила о намерении провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в случае избрания её на пост премьер-министра. Об этом сообщает Kyodo News.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

В интервью, состоявшемся 19 сентября, Такаити отметила, что не упустит возможность провести личную встречу для обсуждения вопроса хищения граждан Японии северокорейскими агентами. Она также подчеркнула необходимость обращения к международному сообществу с просьбой о сотрудничестве в данном вопросе.

Отметим, что 17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии намеченных на 29 сентября выборов председателя ЛДП, который также станет и новым премьер-министром. В ней участвуют четыре кандидата — министр, ответственный за вакцинацию населения, Таро Коно, экс-глава МИД Японии Фумио Кисида, Такаити и исполняющий обязанности генерального секретаря ЛДП Сэйко Нода.