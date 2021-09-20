Нью-Йорк, США, , 21:59 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, об этом она сообщила на своей странице в Twitter 20 сентября.

Урсула фон дер Ляйен Kuhlmann / MSC

По словам фон дер Ляйен, этот день будет особенным.

«Мир все еще находится во власти пандемии. Температура повышается. Мы, мировые лидеры, собираемся вместе, чтобы проложить путь к прочному восстановлению — для людей и нашей планеты», — пишет глава ЕК.

По ее словам, ЕС изменит ситуацию к лучшему.