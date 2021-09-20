Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, об этом она сообщила на своей странице в Twitter 20 сентября.

Kuhlmann / MSC Урсула фон дер Ляйен

По словам фон дер Ляйен, этот день будет особенным.

«Мир все еще находится во власти пандемии. Температура повышается. Мы, мировые лидеры, собираемся вместе, чтобы проложить путь к прочному восстановлению — для людей и нашей планеты», — пишет глава ЕК.

По ее словам, ЕС изменит ситуацию к лучшему.