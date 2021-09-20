Владивосток, 20 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 20 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счётом 5:0. В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающие Денис Зернов, Егор Яковлев, Андрей Чибисов и Филипп Майе, оформивший дубль.

«Металлург» одержал седьмую победу в восьми матчах сезона КХЛ. «Адмирал» потерпел седьмое поражение в восьми играх.