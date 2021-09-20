Вашингтон, 20 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден всё ещё спит и не знает о возвращении из космоса первого непрофессионального экипажа. Об этом основатель компании SpaceX Илон Маск написал в своём микроблоге в Twitter.

JD Lasica from Pleasanton, CA, US Илон Маск

Один из подписчиков попросил Маска оценить тот факт, что американский президент не выразил признания экипажу Crew Dragon за их полёт. Четыре астронавта помогли собрать миллионы долларов для пациентов детской больницы.

«Он ещё спит», — предположил Илон Маск.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью непрофессиональный экипаж отправился на орбиту 15 сентября на корабле Crew Dragon, а через трое суток вернулся на Землю. В космосе побывали врачХейли Арсено, профессор геологииСайен Проктор, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed MartinКристофер Семброскии миллиардер Джаред Айзекмэн, который оплатил полёт.

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